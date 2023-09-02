Феєрія вихованців у відеоогляді матчу Минай – Шахтар – 1:4
17:43 - Читать на русском
Минай поступився Шахтарю в рамках 6-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Микола Матвієнко 37’
Олексій Кащук 60’
Георгій Судаков 66’
Богдан В'юнник 78’
37’ Микола Матвієнко
60’ Олексій Кащук
66’ Георгій Судаков
78’ Богдан В'юнник
Підопічні Патріка ван Леувена перед перервою на матчі збірних розібралися з аутсайдером і закріпилися на вершині турнірної таблиці. Минай за шість турів спромігся набрали лише два очки.
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Сьогодні Шахтарю результат принесли власні вихованці. Лише вони забивали чи асистували. Кащук і Матвієнко забили по третьому голу в цьому сезоні. Судаков відзначив повернення з лазарету. В'юнник взагалі феєрив, записавши у свій актив забитий м'яч і дві результативні передачі.
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