Підопічні Патріка ван Леувена перед перервою на матчі збірних розібралися з аутсайдером і закріпилися на вершині турнірної таблиці. Минай за шість турів спромігся набрали лише два очки.

Шахтар розгромив Минай і закріпився на вершині УПЛ – закарпатці провалюють старт сезону, Шаран лютує

Сьогодні Шахтарю результат принесли власні вихованці. Лише вони забивали чи асистували. Кащук і Матвієнко забили по третьому голу в цьому сезоні. Судаков відзначив повернення з лазарету. В'юнник взагалі феєрив, записавши у свій актив забитий м'яч і дві результативні передачі.