"Я на грі не був, але мій WhatsApp отримав кілька відео. Якщо про вболівальників говорити, а це здебільшого були учні академій Динамо та Шахтаря. Так вони достойні одне одного. Я не буду тут виставляти те відео, яке у мене є. Тим більше, знімаємо цей випуск у День матері, а я не хочу, щоб моя мама бачила і чула той потік матюччя від малолітніх сцикунів.

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Я не святий, теж можу на емоціях "зарядити". Але не так же! Бо це вже реально перебір. Коли я в ДЮСШ вчився, то у нас за мат виганяли з команди. Тренер виганяв, байдуже – основний ти, запасний чи хто там. А зараз для дітей це норма, вочевидь.

Тому діти з Шахтаря і Динамо достойні одне одного, повірте. Яке їхало, таке здибало. Думаю, що "афтепаті" цього матчу повинно отримати дуже серйозне продовження. Заступник гендира Динамо Сергій Мохник після матчу вийшов до преси і заявив, що головний тренер Шахтаря U-19 Олексій Бєлік побив керівника дитячо-юнацької школи Динамо – 70-річного Олександра Олексійовича Іщенка. І Динамо буде звертатися в КДК, комітет етики та чесної гри УАФ.

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Бєлік дав інтерв'ю, назвав це брехнею і своєю чергою заявив, що має відео, як представник Динамо б'є в обличчя 15-річного хлопця з Шахтаря. Якщо Шахтар чи Бєлік не нададуть це відео в КДК, то його надам я. У мене також воно є.

Я вважаю, що дисциплінарні органи УАФ повинні дуже серйозно розібратися з тим бедламом, який відбувся після матчу. Якого х*ра така кількість людей у воєнний час, поясніть мені? Якого х*ра така кількість людей на полі після завершення офіційного матчу? Хто порядок забезпечував, хто відповідальний за порядок? Розбиратись треба, хто з футболістів, якої з команд, які жести показував вболівальникам на трибунах. Чого Іщенко побіг до арбітрів після матчу, які слова собі дозволяв. Що сказав Бєлік Іщенку і навпаки. Як відреагували представники Динамо, які були зовсім поруч з цим епізодом. Хто назвав Іщенка "старим пердуном". Розбиратись з цим треба, там буде дуже багато цікавих речей та фактів! Тому, шановна УАФ і дисциплінарні органи, – давайте розбирайтесь.

Послухайте, у нас чемпіонат U-19. Переможець грає в Юнацькій лізі УЄФА. Чемпіонат U-19 – це солідний турнір чи чемпіонат колгоспів якихось? Якщо солідний, то штрафуйте цих "красунчиків" так, щоб очі закочувались, щоб мало їм не здалося. Виявляйте винних і карайте за всією суворістю футбольного закону. Спускайте ту всю нашу футбольну псевдоеліту, яка ціни скласти собі не може від відчуття власної ваги, з небес на грішну землю. Якщо зочете розвивати той наш футбол, то наводьте порядок. Справедливо наводьте, бо по-іншому нічого розвинути у вас не вийде", – резюмував Вацко у ефірі Вацко on air.

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