"Я не доволен действиями некоторых игроков. У нас не было контригры вообще. Хотели, чтобы на флангах была скорость, а ее не было, потому что люди неправильно располагались даже в тех эпизодах, когда мы перехватывали мяч. Поэтому в первом тайме ни одного удара, ни одного момента, никакой агрессии.

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Второй тайм начали неплохо, 15 минут играли более агрессивно, перестроились, выпустили скоростного Одарюка и нормально провели этот отрезок. Но досадная ошибка в центре поля привела к голу. Шахтеру нельзя давать пространство. Дальше уже понимали, что отыграть два мяча у дончан очень тяжело. А потом пропустили еще. Шахтер нас переиграл, и счет справедлив.

Не понимаю, почему арбитр еще и симпатизирует столь сильной команде. Кажется, в эпизоде с падением Твердохлеба пенальти был, далее, мне кажется, игра высоко поднятой ногой в центре поля в случае со вторым голом. Затем Гуничева Матвиенко подталкивал – и снова мы получили гол. Трудно судить, но мне казалось, были нарушения правил со стороны игроков Шахтера", – цитирует Шарана пресс-служба Миная.

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