Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес спробував завадити поліції вдарити вболівальника під час матчу відбору до ЧС-2026 проти Бразилії.

Зустріч між двома збірними перетворилася на жахіття, коли на трибунах почалися заворушення. Уболівальники обох команд влаштували бійку, а незабаром після цього бразильські поліцейські почали бити аргентинців ціпками.

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Внаслідок безладу Ліонель Мессі забрав свою команду з поля. Деякі гравці підійшли до трибун, щоб вгамувати вболівальників. У розпал бійки голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес кілька разів намагався застрибнути на трибуну, коли побачив, як бразильський поліцейський робить замах, щоб вдарити аргентинського фаната.

Підстрибуючи, голкіпер ляснув поліцейського по плечу. Мартінес кричав, вказував пальцем на представника закону, і жестами закликав його зупинитися. За кілька секунд Еміліано відтягнули.

Матч між Бразилією та Аргентиною все ж відбувся. "Альбіселесте" виграла з рахунком 1:0 завдяки голу Отаменді.