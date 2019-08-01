Хацкевич назвав причини невиразної гри Динамо у матчі з Карпатами

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич оцінив гру своїх підопічних у матчі першого туру УПЛ проти Карпат (2:0).

"Вітаю всіх з початком чемпіонату, ми здобули перемогу у цьому матчі – це дуже хороший початок. В першому таймі у нас були хороші моменти, щоб забити. Можливо, перший гол не був логічним, адже після прострілу трапився рикошет і м’яч опинився у сітці воріт Карпат.

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В стартові 15 хвилин другого тайму, ми мали завершувати цю гру, але нам це не вдалось, тому що грали три дні тому, багато сил та емоцій віддали в Одесі. Поле було в чудовому стані, але з нашого боку був дуже великий брак.

Матч мені сподобався, адже не було такої гри лише в центрі поля, були атаки і на наші ворота, і на ворота львів’ян. На початку сезону найголовніше – це результат", цитує Хацкевича офіційний сайт Карпат.

Наступний матч Динамо проведе з ФК Львів вже 3 серпня, початок о 19:30.

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