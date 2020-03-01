"Чистий ідіотизм": Флік знищив фанатів Баварії за порушення у матчі з Хоффенхаймом

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік не приховував обурення через поведінку ультрас мюнхенців, які ледь не зірвали матч 24 туру Бундесліги проти Хоффенхайма (6:0).

"Я жалкую через те, що сталося. Ми повинні стояти разом, обидва клуби проти цього. Це був знаковий інцидент. Так не може тривати, настав час дати відсіч.

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Ми повинні більше протистояти таким ідіотам, це не має нічого спільного з футболом. Ці люди не з нами, і повинні залишатися вдома. Коли я бачу таке під час матчу, то почуваюся розчаровано. Це був чистий ідіотизм", – цитує Фліка GFNG.

Нагадаємо, матч Баварії та Хоффенхайма довелося двічі зупиняти через хаос на трибунах, фанатів намагався заспокоїти і сам тренер мюнхенців.

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