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"Чистий ідіотизм": Флік знищив фанатів Баварії за порушення у матчі з Хоффенхаймом

12:33 379 Читать на русском
"Чистий ідіотизм": Флік знищив фанатів Баварії за порушення у матчі з Хоффенхаймом
Ганс-Дітер Флік / Getty Images

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік не приховував обурення через поведінку ультрас мюнхенців, які ледь не зірвали матч 24 туру Бундесліги проти Хоффенхайма (6:0).

 
Серж Гнабрі 2’
Йозуа Кімміх 7’
Джошуа Зіркзеє 15’
Філіппе Коутінью 33’
Філіппе Коутінью 47’
Леон Ґорецка 62’
2’ Серж Гнабрі
7’ Йозуа Кімміх
15’ Джошуа Зіркзеє
33’ Філіппе Коутінью
47’ Філіппе Коутінью
62’ Леон Ґорецка

"Я жалкую через те, що сталося. Ми повинні стояти разом, обидва клуби проти цього. Це був знаковий інцидент. Так не може тривати, настав час дати відсіч.

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Ми повинні більше протистояти таким ідіотам, це не має нічого спільного з футболом. Ці люди не з нами, і повинні залишатися вдома. Коли я бачу таке під час матчу, то почуваюся розчаровано. Це був чистий ідіотизм", – цитує Фліка GFNG.

Нагадаємо, матч Баварії та Хоффенхайма довелося двічі зупиняти через хаос на трибунах, фанатів намагався заспокоїти і сам тренер мюнхенців.

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Теги
футбольні фанати Ганс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік Хоффенхайм - Баварія Баварія Баварія Німеччина
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