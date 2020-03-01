"Чистый идиотизм": Флик уничтожил фанатов Баварии за нарушения в матче с Хоффенхаймом

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик не скрывал возмущения из-за поведения ультрас мюнхенцев, едва не сорвавших матч 24 тура Бундеслиги против Хоффенхайма (6:0).

"Я сожалею из-за того, что произошло. Мы должны стоять вместе, оба клуба против этого. Это был знаковый инцидент. Так не может продолжаться, пора дать отпор.

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Мы должны больше противостоять таким идиотам, это не имеет ничего общего с футболом. Эти люди не с нами, и должны оставаться дома. Когда я вижу такое во время матча, то чувствую себя разочарованно. Это был чистый идиотизм", – цитирует Флика GFNG.

Напомним, матч Баварии и Хоффенхайма пришлось дважды останавливать из-за хаоса на трибунах, фанатов пытался успокоить и сам тренер мюнхенцев.

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