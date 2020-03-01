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"Чистый идиотизм": Флик уничтожил фанатов Баварии за нарушения в матче с Хоффенхаймом

12:33 70 Читати українською
"Чистый идиотизм": Флик уничтожил фанатов Баварии за нарушения в матче с Хоффенхаймом
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик не скрывал возмущения из-за поведения ультрас мюнхенцев, едва не сорвавших матч 24 тура Бундеслиги против Хоффенхайма (6:0).

 
Серж Гнабри 2’
Йозуа Киммих 7’
Джошуа Зиркзее 15’
Филиппе Коутиньо 33’
Филиппе Коутиньо 47’
Леон Горецка 62’
2’ Серж Гнабри
7’ Йозуа Киммих
15’ Джошуа Зиркзее
33’ Филиппе Коутиньо
47’ Филиппе Коутиньо
62’ Леон Горецка

"Я сожалею из-за того, что произошло. Мы должны стоять вместе, оба клуба против этого. Это был знаковый инцидент. Так не может продолжаться, пора дать отпор.

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Мы должны больше противостоять таким идиотам, это не имеет ничего общего с футболом. Эти люди не с нами, и должны оставаться дома. Когда я вижу такое во время матча, то чувствую себя разочарованно. Это был чистый идиотизм", – цитирует Флика GFNG.

Напомним, матч Баварии и Хоффенхайма пришлось дважды останавливать из-за хаоса на трибунах, фанатов пытался успокоить и сам тренер мюнхенцев.

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Теги
футбольные фанаты Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик Хоффенхайм - Бавария Бавария Бавария Германия
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