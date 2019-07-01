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Бажали повторити долю Ескобара: захисник Колумбії отримує смертельні погрози після незабитого пенальті на Копа Амеріка

17:39 258 Читать на русском
Бажали повторити долю Ескобара: захисник Колумбії отримує смертельні погрози після незабитого пенальті на Копа Амеріка
Вільям Тесільйо / соцмережі

Захисник збірної Колумбії Вільям Тесільйо отримує численні погрози після того, як не забив вирішальний пенальті у матчі 1/4 фіналу Копа Амеріка проти Чилі.

 

Збірна Колумбії вилетіла з Копа Амеріка 1/4 фіналу, не пропустивши при цьому жодного гола з гри. Вирішальний удар у серії пенальті не реалізував захисник Вільям Тесільйо.

Колумбія вилетіла з Копа Амеріка, встановивши унікальне досягнення – такого не було майже 100 років

Батько футболіста підтвердив, що родина отримує велику кількість погроз після вильоту національної команди.

"Отримуючи погрози, ми лише молимось. Ми повинні думати, що у футболі можна виграти або програти. Мій син бив п'ятим, тому що ніхто інший не хотів цього робити", – передає слова батька Marca.

Колумбія – Чилі – 0:0 (4:5 пен.) – відео голів та огляд матчу

Дружина Тесільйо заявила, що її чоловіку побажали повторити долю Андреса Ескобара, який був вбитий після автоголу на чемпіонаті світу-1994.

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Теги
Світ Копа Амеріка-2019 Вільям Тесільйо Вільям Тесільйо Колумбія - Чилі Чилі Чилі Колумбія Колумбія
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