Бажали повторити долю Ескобара: захисник Колумбії отримує смертельні погрози після незабитого пенальті на Копа Амеріка

Захисник збірної Колумбії Вільям Тесільйо отримує численні погрози після того, як не забив вирішальний пенальті у матчі 1/4 фіналу Копа Амеріка проти Чилі.

Збірна Колумбії вилетіла з Копа Амеріка 1/4 фіналу, не пропустивши при цьому жодного гола з гри. Вирішальний удар у серії пенальті не реалізував захисник Вільям Тесільйо.

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Батько футболіста підтвердив, що родина отримує велику кількість погроз після вильоту національної команди.

"Отримуючи погрози, ми лише молимось. Ми повинні думати, що у футболі можна виграти або програти. Мій син бив п'ятим, тому що ніхто інший не хотів цього робити", – передає слова батька Marca.

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Дружина Тесільйо заявила, що її чоловіку побажали повторити долю Андреса Ескобара, який був вбитий після автоголу на чемпіонаті світу-1994.