"Після гри Шахтаря з Металістом 1925, у якій, на жаль, Валерій Бондар отримав травму, ввечері того ж дня мені зателефонував Даріо, ми з ним поспілкувалися і досягли домовленості. Звичайно, я не розглядаю цю ситуацію так, що мене запросили як тимчасову допомогу через травму Валерія. Я дивлюсь на це так, що я довго, багато і наполегливо працював, аби отримати цей шанс навіть у такому віці.

Чигринський офіційно повернувся у Шахтар

Тому радий, що я тут. Моє завдання, як я вже і сказав, це допомагати Шахтарю досягати поставлених цілей, бути корисним. Тож особливо не думав – це не було запрошення насправді розмова була на 20 секунд. Запитання таке: "Ну що, Чигі, ти готовий?" Я відповів: "Готовий. Коли виїжджати?" І все.

Хочу подякувати за цю можливість президентові клубу Рінату Ахметову, Сергію Палкіну, звісно, Даріо Срні, тому що, перш за все, це була його ініціатива і він відіграв велику роль у моєму поверненні, а також Патріку ван Леувену, тому що, я впевнений, з ним усе це проговорювалося, і якби він не дав "зелене світло", то мене не було б тут. Тому я всім вдячний і з нетерпінням чекав на можливість приєднатися до команди й розпочати роботу", – поділився Чигринський в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, Дмитро – вихованець львівського футболу. На професіональному рівні дебютував за Карпати. У структурі Шахтаря перебував з 2002-го по 2015 роки (з перервою на сезон у Барселоні). У складі першої команди донеччан вперше вийшов 19 червня 2004 року у матчі з запорізьким Металургом. Усього провів у складі Шахтаря 189 матчів і забив 16 м'ячів. Разом із "гірниками" завоював 14 трофеїв: 7 титулів чемпіона України (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 4 Кубки України (2004, 2008, 2012, 2013), 2 Суперкубки України (2009, 2014) та Кубок УЄФА (2009).

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