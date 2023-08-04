Захисник Дмитро Чигринський продовжить кар'єру у Шахтарі, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Бенфіка готує пропозицію Шахтарю щодо Трубіна – "гірники" встановили солідний цінник

36-річний футболіст приєднався до команди Патріка ван Леувена у статусі вільного агента. Угода з гравцем розрахована на один сезон – до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Чигринський – вихованець львівського футболу. На професіональному рівні дебютував за Карпати. У структурі Шахтаря перебував з 2002-го по 2015 роки (з перервою на сезон у Барселоні). У складі першої команди донеччан вперше вийшов 19 червня 2004 року у матчі з запорізьким Металургом. Усього провів у складі Шахтаря 189 матчів і забив 16 м'ячів. Разом із "гірниками" завоював 14 трофеїв: 7 титулів чемпіона України (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 4 Кубки України (2004, 2008, 2012, 2013), 2 Суперкубки України (2009, 2014) та Кубок УЄФА (2009).

Також виступав за запорізький Металург (оренда), Барселону (став переможцем чемпіонату Іспанії та клубного чемпіонату світу), Дніпро, грецькі АЕК (здобув золото у сезоні 2017/18 році) та Іонікос. Провів 29 матчів у складі національної збірної України.

Сенсація! Шахтар у меншості втратив очки – суперскандальний гол Матвієнка не врятував від нічиєї з Вересом