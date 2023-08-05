"После игры Шахтера с Металлистом 1925, в которой, к сожалению, Валерий Бондарь получил травму, вечером того же дня мне позвонил Дарио, мы с ним пообщались и достигли договоренности. Конечно, я не рассматриваю эту ситуацию так, что меня пригласили как временную помощь из-за травмы Валерия. Я смотрю на это так, что я долго, много и упорно работал, чтобы получить этот шанс даже в таком возрасте.

Чигринский официально вернулся в Шахтер

Поэтому рад, что я здесь. Моя задача, как я уже и сказал, это помогать Шахтеру достигать поставленных целей, быть полезным. Поэтому особо не думал – это не было приглашение на самом деле разговор был на 20 секунд. Вопрос такой: "Ну что, Чиги, ты готов?" Я ответил: "Готов. Когда выезжать?" И все.

Хочу поблагодарить за эту возможность президента клуба Рината Ахметова, Сергея Палкина, конечно, Дарио Срни, потому что, прежде всего, это была его инициатива и он сыграл большую роль в моем возвращении, а также Патрика ван Леувена, потому что, я уверен, с ним все это проговаривалось, и если бы он не дал "зеленый свет", то меня не было бы здесь. Поэтому я всем благодарен и с нетерпением ждал возможности присоединиться к команде и начать работу", – поделился Чигринский в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, Дмитрий – воспитанник львовского футбола. На профессиональном уровне дебютировал за Карпаты. В структуре Шахтера находился с 2002-го по 2015 годы (с перерывом на сезон в Барселоне). В составе первой команды дончан впервые вышел 19 июня 2004 года в матче с запорожским Металлургом. Всего провел в составе Шахтера 189 матчей и забил 16 мячей. Вместе с "горняками" завоевал 14 трофеев: 7 титулов чемпиона Украины (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 4 Кубка Украины (2004, 2008, 2012, 2013), 2 Суперкубка Украины (2009, 2014) и Кубок УЕФА (2009).

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