Чигринський: Перемога в Кубку УЄФА – найбільший успіх у моїй кар'єрі

Екс-захисник Шахтаря Дмитро Чигринський, який нині захищає кольори грецького АЕКа, пригадав фінальний матч Кубка УЄФА проти Вердера.

"При будь-якій згадці про той фінал підходить хвиля нереальних позитивних емоцій. Це найбільший успіх в моїй кар'єрі. Коли повертаюся до того матчу, таке враження, ніби це було кілька днів тому. Луческу перед грою був дуже спокійний, і це додавало впевненості. Ми були дуже збалансовані тоді, фізично добре готові. Під час гри у мене було відчуття, що ми сильніші.

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Перший пішов – ми забили, і це було здорово. Коли Вердер зрівняв рахунок, вони отримали психологічну перевагу, адже гол відбувся на рівному місці. Це була наша помилка, але Луческу нас швидко заспокоїв. Після перерви ми взяли гру під свій контроль.

У перерві Луческу говорив, що суперник видихається, що нам потрібен довгий розіграш м'яча, і вони не будуть встигати за нашими переміщеннями. Найвища точка напруги, коли Пісарро мене звалив і м'яч закотився у ворота. Я злякався, але розумів, що Пісарро сфолив, і суддя закономірно зафіксував фол в атаці.

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Фінальний свисток для мене – це більше ніж, свисток. Це сирена, яка означає, що все закінчилося. Я повертаюся до Сані Кучера, щоб обійняти, він теж ще не відійшов від гри. Була ейфорія, але я зловив себе на думці, як би я відчував себе, якби ми програли той фінал.

Я побачив, як гідно Вердер відреагував на поразку. Я це оцінив. А ще я зрозумів глобальність масштабу нашої перемоги. Це найбільша моя перемога, про яку навіть не мріяв, коли починав грати в футбол", – розповів Чигринський в коментарі телеканалу Футбол.

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