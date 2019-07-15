toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Чигринський не зміг допомогти АЕКу втримати перемогу над Маккабі

21:04 40 Читать на русском
Чигринський не зміг допомогти АЕКу втримати перемогу над Маккабі
Дмитро Чигринський / фото: ФК АЕК

Грецький АЕК зіграв внічию з Маккабі Нетанія у товариському матчі в рамках передсезонних зборів.

Товариський матч

АЕК – Маккабі Нетанія – 1:1

Голи: Манталос, 23 – Голобарт, 54

Екс-тренер Шахтаря Кардосо офіційно очолив АЕК Чигринського

АЕК відкрив рахунок на 23-й хвилині поєдинку. Марко Лівая виборов м'яч, відпасував на Манталоса, який вразив ворота суперника – 1:0.

Маккабі зумів відігратися в середині другого тайму. Голобарт чітко виконав штрафний удар, встановивши остаточний рахунок – 1:1.

Відзначимо, що у складі АЕКа на полі з перших хвилин з'явився український захисник Дмитро Чигринський, який відіграв увесь матч.

blog_ava
Кучер може стати гравцем Карпат
11:01
3237
Теги
Світ Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни Маккабі Нетанія Маккабі Нетанія Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Карпати орендують у Динамо Русина, – ЗМІ
    Україна — 19:321785 Карпати орендують у Динамо Русина, – ЗМІ
23
год
:
12
хв
Сабуртало
20:30
Шериф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук