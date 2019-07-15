Чигринський не зміг допомогти АЕКу втримати перемогу над Маккабі

Грецький АЕК зіграв внічию з Маккабі Нетанія у товариському матчі в рамках передсезонних зборів.
Товариський матч
АЕК – Маккабі Нетанія – 1:1
Голи: Манталос, 23 – Голобарт, 54
Екс-тренер Шахтаря Кардосо офіційно очолив АЕК Чигринського
АЕК відкрив рахунок на 23-й хвилині поєдинку. Марко Лівая виборов м'яч, відпасував на Манталоса, який вразив ворота суперника – 1:0.
Маккабі зумів відігратися в середині другого тайму. Голобарт чітко виконав штрафний удар, встановивши остаточний рахунок – 1:1.
Відзначимо, що у складі АЕКа на полі з перших хвилин з'явився український захисник Дмитро Чигринський, який відіграв увесь матч.