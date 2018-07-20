Червенков: Найближчим часом Чорноморець підпише двох-трьох футболістів

Наставник Чорноморця Ангел Червенков розповів про кадрову ситуацію у клубі та формат УПЛ.

"Селекція у нас ще не закінчилася. Проте можу сказати, що за складом команда готова вже відсотків на 90.

Найближчим часом ми чекаємо поповнення в особі двох-трьох футболістів. Якщо все вийде, то потенціал Чорноморця буде вищим.

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Конкретних завдань перед командою ніхто не ставив. Поки ми хочемо грати в хороший, надійний футбол і своїми діями приносити якомога більше радості одеським уболівальникам.

Думаю, формат чемпіонату обраний хороший, адже в останні пару років турнір проходить в цікавій боротьбі. Вірю, що і майбутній сезон в Україні буде тримати глядачів у напрузі до останніх турів", – цитує наставника "моряків" Команда1.

Відзначимо, у першому турі української Прем'єр-ліги одесити зустрінуться з Олімпіком. Матч відбудеться 23 липня о 19:00.

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