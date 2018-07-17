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Чорноморець підписав Карнозу та Рижука

17:24 950 Читать на русском
Чорноморець підписав Карнозу та Рижука
Артур Карноза / фото: ФК Чорноморець

Півзахисник Артур Карноза та захисник Дмитро Рижук продовжать кар'єру в Чорноморці.

Чорноморець підсилився Артуром Карнозою та Дмитром Рижуком, інформує офіційний сайт одеського клубу.

Домашні матчі Чорноморця транслюватимуть канали "Футбол 1/2"

Деталі контракту гравців не розголошуються. До слова, Карноза вже виступав з одеський клуб у 2017 році. Провів 4 матчі за основну команду.

Рижук у своїй кар'єрі виступав за Металіст, Динамо-2 та ізраїльські клуби.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2017/18 Чорноморець вилетів з УПЛ, поступившись у перехідних матчах Полтаві, проте згодом одеський клуб повернули в еліту. Одесити в УПЛ замінили саме Полтаву, яка несподівано знялась зі змагань та оголосила про розпуск команди.

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