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Бабич: Хотілось би повернутись до схеми з 16 командами в УПЛ

14:24 178 Читать на русском
Бабич: Хотілось би повернутись до схеми з 16 командами в УПЛ
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував підготовку до сезону 2018/19 та висловив свою думку щодо формату змагань.

"Складно так швидко, причому, якісно, замінити кількох футболістів, які в минулому сезоні були одними з лідерів колективу (Дедечко, Тотовицький, Болбат, Борячук). Проте, віримо, що Маріуполь не стане слабшим.

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Зробимо все можливе, щоб результати на внутрішній арені були не гірші, ніж в минулому сезоні. А в Лізі Європи пройти якнайдалі.

Вважаю, що в такий складний для країни час вибраний оптимальний варіант кількості команд в чемпіонаті і його формула. Хоча, звичайно, в майбутньому хотілося б повернутися до класичної схеми змагань з 16 командами", – цитує Бабича Команда 1.

Матчі Олімпіка та Маріуполя транслюватимуть телеканали "Футбол 1/2"

Теги
Маріуполь Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич
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