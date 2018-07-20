Бабич: Хотілось би повернутись до схеми з 16 командами в УПЛ

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував підготовку до сезону 2018/19 та висловив свою думку щодо формату змагань.

"Складно так швидко, причому, якісно, замінити кількох футболістів, які в минулому сезоні були одними з лідерів колективу (Дедечко, Тотовицький, Болбат, Борячук). Проте, віримо, що Маріуполь не стане слабшим.

Маріуполь опублікував ціни на квитки та абонементи на сезон 2018/19

Зробимо все можливе, щоб результати на внутрішній арені були не гірші, ніж в минулому сезоні. А в Лізі Європи пройти якнайдалі.

Вважаю, що в такий складний для країни час вибраний оптимальний варіант кількості команд в чемпіонаті і його формула. Хоча, звичайно, в майбутньому хотілося б повернутися до класичної схеми змагань з 16 командами", – цитує Бабича Команда 1.

Матчі Олімпіка та Маріуполя транслюватимуть телеканали "Футбол 1/2"