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Червенков: В ближайшее время Черноморец подпишет двух-трех футболистов

16:26 23 Читати українською
Червенков: В ближайшее время Черноморец подпишет двух-трех футболистов
Ангел Червенков / фото ФК Арсенал-Киев

Наставник Черноморца Червенков рассказал о кадровой ситуации в клубе о формате УПЛ.

"Селекция у нас еще не закончилась. Однако могу сказать, что по составу команда готова уже процентов на 90.

В ближайшее время мы ждем пополнение в лице двух-трех футболистов. Если все получится, то потенциал Черноморца будет выше.

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Конкретных задач перед командой никто не ставил. Пока мы хотим играть в хороший, надежный футбол и своими действиями приносить как можно больше радости одесским болельщикам.

Думаю, формат чемпионата выбран хороший, ведь в последние пару лет турнир проходит в интересной борьбе. Верю, что и будущий сезон в Украине будет держать зрителей в напряжении до последних туров", – цитирует наставника "моряков" Команда1.

Отметим, в первом туре украинской Премьер-лиги одесситы встретятся с Олимпиком. Матч состоится 23 июля в 19:00.

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