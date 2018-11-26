Червенков: Нам потрібно підсилювати команду, видно, що не вистачає класу

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував перемогу над Арсеналом-Київ у 16 турі УПЛ.

"Звичайно, гра дуже красивою не вийшла. Але була бойовою. Можу сказати, що в психологічному плані ми зуміли правильно зреагувати на деякі ситуації і, врешті-решт, здобули дуже важливу перемогу.

Чорноморець – Арсенал-Київ – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У нас були моменти, коли могли забити раніше – не вийшло. Коли забиваємо – з'являються очки. Ще раз повторюю: нам треба підсилювати команду, тому що видно, що ще не вистачає класу.

Чорноморець здобув вольову перемогу над Арсеналом-Київ

Все йде за планом, керівництво знає, що треба робити, ми дивимося тільки вперед. Продовжуємо давати шанси молодим футболістам, вони намагаються, працюють на полі. Найголовніше сьогодні, що ми перемогли", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.