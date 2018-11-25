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Чорноморець – Арсенал-Київ – 2:1 – відео голів та огляд матчу

19:31 40 Читать на русском
Чорноморець – Арсенал-Київ – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Чорноморець – Арсенал-Київ – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Чорноморець переміг Арсенал-Київ у матчі 16 туру УПЛ (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат України 2018/2019, 16-й тур

Чорноморець – Арсенал-Київ – 2:1

Голи: Мусолітін, 67, Коваль, 69 – Семенюк, 62

Чорноморець здобув вольову перемогу над Арсеналом-Київ

Команди почали забивати у середині другого тайму. Спершу забив Семенюк, вивівши киян вперед, але вже через 5 хвилин Мусолітін відновив паритет, а ще за 2 хвилини Коваль вивів Чорноморець вперед.

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Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Чорноморця, який набрав дванадцять очок та відірвався від "канонірів" вже на п'ять залікових балів. До десятої сходинки залишається чотири очки.

Україна16 тур

Чорноморець - Арсенал-Київ: Неділя 25 листопада 2018

Чорноморець
Матч завершено
2 : 1
Арсенал-Київ
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Відеоновини Чорноморець Арсенал-Київ Арсенал-Київ Чорноморець - Арсенал-Київ
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