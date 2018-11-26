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Червенков: Нам нужно усиливать команду, видно, что не хватает класса

06:30 3 Читати українською
Червенков: Нам нужно усиливать команду, видно, что не хватает класса
Ангел Червенков / фото: ФК Черноморец

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал победу над Арсеналом-Киев в 16 туре УПЛ.

"Конечно, игра очень красивой не вышла. Но была боевой. Могу сказать, что в психологическом плане мы сумели правильно отреагировать на некоторые ситуации и, в конце концов, одержали очень важную победу.

Черноморец – Арсенал-Киев – 2:1 – видео голов и обзор матча

У нас были моменты, когда могли забить раньше – не получилось. Когда забиваем – появляются очки. Еще раз повторяю: нам нужно усиливать команду, потому что видно, что еще не хватает класса.

Черноморец одержал волевую победу над Арсеналом-Киев

Все идет по плану, руководство знает, что надо делать, мы смотрим только вперед. Продолжаем давать шансы молодым футболистам, они стараются, работают на поле. Самое главное сегодня, что мы победили", – цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.

Украина16 тур

Черноморец - Арсенал-Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Черноморец
Матч окончен
2 : 1
Арсенал-Киев
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Черноморец Ангел Червенков Ангел Червенков Черноморец - Арсенал-Киев
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