Зустріч між Перу та Венесуелою у відборі до ЧС-2026 закінчилася сутичкою гравців і органів правопорядку.

Перед матчем з Венесуелою перуанська влада оголосила, що перевірить особистість всіх іноземних вболівальників, які захочуть потрапити на стадіон. Такі заходи потрібні були, оскільки в Лімі оселилося дуже багато венесуельців. Втім, правоохоронці були жорстокими не тільки з фанатами.

Уругвай здобув третю перемогу поспіль, Чилі сенсаційно програла, Перу перервала серію поразок: відбір ЧС-2026

Після фінального свистка футболісти збірної Венесуели вирішили подякувати вболівальниками за підтримку. Гравці хотіли віддати свої футболки й кидали їх на трибуни. Поліцейські почали відштовхувати футболістів, а один з представників закону навіть почав бити їх палицею.

Нагадаємо, що зустріч між Перу та Венесуелою закінчилася внічию 1:1. Перуанці мають лише два бали і перебувають на останньому місці в турнірній таблиці. Венесуела набрала дев'ять очок і посідає четверту сходинку.

Аргентина зі скандалом завдала Бразилії історичної поразки у відборі ЧС – Мессі забирав команду з поля