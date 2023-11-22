Встреча между Перу и Венесуэлой в отборе к ЧМ-2026 окончилась схваткой игроков и органов правопорядка.

Перед матчем с Венесуэлой перуанские власти объявили, что проверят личность всех иностранных болельщиков, которые захотят попасть на стадион. Такие меры нужны были, поскольку в Лиме поселилось очень много венесуэльцев. Впрочем, правоохранители были жестокими не только с фанатами.

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После финального свистка футболисты сборной Венесуэлы решили поблагодарить болельщиками за поддержку. Игроки хотели отдать свои футболки и бросали их на трибуны. Полицейские начали отталкивать футболистов, а один из представителей закона даже начал бить их палкой.

Напомним, что встреча между Перу и Венесуэлой закончилась вничью 1:1. Перуанцы имеют лишь два балла и находятся на последнем месте в турнирной таблице. Венесуэла набрала девять очков и занимает четвертую строчку.

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