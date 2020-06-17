Запальні танці з пивом в руках, крики й гармидер в роздягальні – як Баварія святкувала титул

Гравці Баварії змогли розслабитися після дострокового оформлення чемпіонства в Бундеслізі.

Роздягальня мюнхенців ледь не вибухнула під час святкування восьмого "золота" поспіль.

Чемпіонський гол Лєвандовскі у відеоогляді матчу Вердер – Баварія – 0:1

Гравці стрибали, співали, а Девід Алаба встиг похизуватися своїми танцювальними навичками. Майже в кожного в руках був кухоль або пляшка пива, що вже давно стало традицією Баварії. Поруч розкидані футболки, шорти та різне сміття, але гармидер нікого не турбував.

Нагадаємо, попереду у Баварії два тури Бундесліги і фінал Кубка Німеччини проти Байєра. Не слід забувати і про Лігу чемпіонів, яка повинна відновитися в серпні другим матчем 1/8 фіналу проти Челсі.

Баварія здобула титульну перемогу над Вердером, Борусія М розгромила Вольфсбург: 32-й тур Бундесліги, вівторок