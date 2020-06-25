"Екстаз, магія та велика особистість": італійські ЗМІ шаленіють від фантастичного гола Маліновського у ворота Лаціо

Руслан Маліновський видав класний перформанс на Апеннінах. Його бомбезний гол у ворота Лаціо підкорив італійську пресу.

Український хавбек півроку не з'являвся у стартовому складі Аталанти на матч Серії А. Він переважно виходив на заміну, але обов'язково показував щось цікаве. Лаціо був хорошою можливістю заявити про власні претензії на основу, і Руслан скористався нею сповна. Схожі виступи називають футбольними перформансами. Маліновський відзначився переломним м'ячем, зрівнявши рахунок після стартових 0:2. Не просто забив, а намалював шедевр, достойний найкращих музеїв Італії. InStat не бачить більш яскравого виступу в кар'єрі лідера збірної України, а італійська преса співає йому оди.

La Gazzetta dello Sport: Ракета Маліновського та клас Папу

Провідне видання Італії визнало Руслана найкращим гравцем матчу разом з капітаном Аталанти – аргентинською екс-зіркою Металіста Алехандро Гомесом. Обоє отримали по 7 балів. Попри шалений постріл нашого півзахисника GdS вказує на деякі маленькі огріхи в його грі: "Інколи помилявся при передачах в пошуках глибини, але зрештою затероризував Стракошу дальніми ударами. Спочатку – трохи налякав, а згодом – випустив ракету "земля-повітря", щоб зрівняти рахунок (2:2). М'яч потрапив у сітку зі швидкістю 106 км/год".

Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалеку

Tuttomercatoweb: Маліновський імітує зірку Лаціо

"Вогняна куля Маліновського трясе небо стадіону Гевісс. Отримавши передачу на краю штрафного майданчика Лаціо, українець бере приклад з Мілінковіча-Савіча і смачно прикладається з 25-ти метрів прямісінько у дев'ятку. Стракоша не мав жодних шансів. Це був переломний момент матчу, адже Аталанта отримала ще й психологічну перевагу, відігравши два м'ячі", – зазначає TMW.

Calcioatalanta: Завзятий Маліновський

Ще один високий бал для українця, який вже одноосібно очолює список найкращих у складі Аталанти – 7. "Хлопчина довів, що є великою особистістю. Він підтвердив свій клас. Маліновський завжди робить різницю завдяки високій індивідуальній майстерності. Сьогодні ми побачили його найкращу версію".

Corriere della Sera: Чарівний Маліновський

Абсолютно найкращий футболіст бергамасків у матчі з Лаціо за версією популярного видання. Стільки ж, як Маліновський (7), отримав лише Мілінковіч-Савіч, який відзначився схожим м'ячем у першому таймі. "Чудовий постріл українця – це переломний момент зустрічі. Руслан наполегливо стукає у двері основного складу. Проте він запам'ятався не лише розкішним голом: добре працював на оборону, пропонував себе, намагався діяти вертикально".

Corriere dello Sport: Торпеда Маліновського

"Маліновський та Паломіно перевернули ситуацію з ніг на голову. Українець непогано пристрілювався ще в кінці першого тайму, але Стракоша дістав сферу з нижнього кута. Однак на 66-й хвилині албанський кіпер не мав найменших шансів. Торпеда Маліновського вразила верхній кут воріт Лаціо. Господарі отримали новий позитивний імпульс і зрештою дотиснули команду Індзагі".

Tuttosport: Шедевр Аталанти

"Бергамаски пережили екстаз на 66-й хвилині. Маліновський магічно пробив Стракошу, змістившись у центр під робочу ліву. Після гола українця Аталанта вперше повірила у перемогу. Вихід свіжих Муріеля та Ілічіча додав господарям ще більше енергії – переможний м'яч Паломіно завершив логічний камбек".

Eurosport Italia: Маліновський блищить

"Українець – один з небагатьох гравців Аталанти, який виділявся в першому таймі. Прекрасна ліва нога, хороші рішення та неперевершений удар на 2:2. Маліновський – скарб команди з Бергамо", – розповідає інтернет-версія популярного телеканалу. Руслан був визнаний найкращим у складах обох команд, отримавши 7,5 бала. Найближчим переслідувачам, Госсенсу і Гомесу, поставили сімки.

Аталанта – Лаціо: "орли" програли Скудетто, атакувальний рок-н-рол "Богині", Маліновський забив і став другим Шевченком