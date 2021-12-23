Голкіпер помер внаслідок жорсткого зіткнення – відео трагедії з Індонезії
06:00 - Читать на русском
Поєдинок 3-го дивізіону Індонезії завершився смертю одного з гравців.
Голкіпер місцевого Торнадо Тауфік Рамсі помер після зіткнення із суперником.
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Трагічний епізод стався на 40-й хвилині матчу проти Вагана. 20-річний воротар кинувся в ноги нападника і отримав важкий удар по голові. Рамсі негайно доправили у відділення швидкої, однак зусилля лікарів були марними – футболіст пробув кілька днів у комі і помер.
Тауфік вважався одним з найперпективніших воротарів країни і незабаром міг отримати виклик до національної збірної.
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