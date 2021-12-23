Голкіпер місцевого Торнадо Тауфік Рамсі помер після зіткнення із суперником.

Фанат Ньюкасла помер дорогою на матч проти Манчестер Сіті

Трагічний епізод стався на 40-й хвилині матчу проти Вагана. 20-річний воротар кинувся в ноги нападника і отримав важкий удар по голові. Рамсі негайно доправили у відділення швидкої, однак зусилля лікарів були марними – футболіст пробув кілька днів у комі і помер.

Тауфік вважався одним з найперпективніших воротарів країни і незабаром міг отримати виклик до національної збірної.

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