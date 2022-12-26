Вести о сердечных приступах у игроков начали появляться с трагической частотой.

Очередной ужас был в Омане, где умер игрок местного Маската – 29-летний Махлид Аль-Ракади.

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Трагедия произошла перед поединком чемпионата против Аль-Сувайка. Во время разминки Аль-Ракади упал на газон и не поднимался. Футболиста как можно скорее увезли в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Кадры со стадиона ошеломляют – партнеры Аль-Ракади, судьи и тренеры не могли сдержать слез.

Напомним, недавно подобный инцидент произошел в Хорватии. 23-летний защитник Марин Качич потерял сознание на тренировке, а спустя несколько дней скончался.

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