Юний гравець втратив свідомість під час тренування, після чого впав у кому. За три дні після цього Маріна Качіча не стало, повідомляє Westtnewss.

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У лікарні в хорвата діагностували серцеву недостатність, що і стало причиною смерті. Клуб вже попрощався з юним гравцем у соцмережах, додавши до світлини зворушливого вірша.

Зазначимо, що Качіч виступав на позиції центрального захисника, а його клуб Нехай виступає у одному з нижчих дивізіонів чемпіонату Хорватії. Марін за свою кар'єру також встиг пограти в Італії.

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