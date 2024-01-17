Днями Реал здолав Барселону у фіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 3:1. У четвер, 18 січня, "бланкос" зіграють у гостях з Атлетіко в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне заявив, що його команда не стане влаштовувати футболістам Реала чемпіонський коридор.

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"З минулого разу нічого не змінилося. Ми вкрай поважаємо і вітаємо їхнього тренера та гравців. Однак насамперед ми поважаємо своїх уболівальників.

Поразка від Реала в півфіналі Суперкубка? Думаю, ми неправильно інтерпретували "фізичну" гру, яка була метою Хоселу. У Реала більш фізично сильні гравці, наші хлопці будуть нижчими. І все ж якість полягає у швидкості мислення, а не в ногах", – цитує AS Сімеоне.

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