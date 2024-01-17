На днях Реал одолел Барселону в финале Суперкубка Испании со счётом 3:1. В четверг, 18 января, "бланкос" сыграют в гостях с Атлетико в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне заявил, что его команда не станет устраивать футболистам Реала чемпионский коридор.

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"С прошлого раза ничего не изменилось. Мы крайне уважаем и поздравляем их тренера и игроков. Однако в первую очередь мы уважаем своих болельщиков.

Поражение от Реала в полуфинале Суперкубка? Думаю, мы неправильно интерпретировали "физическую" игру, которая была целью Хоселу. У Реала более физически сильные игроки, наши парни будут пониже. И всё же качество заключается в скорости мышления, а не в ногах", – цитирует AS Симеоне.

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