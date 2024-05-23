Двоє будівельників стадіону Камп Ноу в Барселоні дістали легкі поранення під час бійки, що сталася в четвер уранці біля головного входу на вулиці Арістідес Майоль. У ній взяли участь кілька співробітників, відповідальних за роботу з реконструкції стадіону. Про це інформує Cope.

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Повідомляється, що будівельники щось не поділили і застосували в бійці робочі інструменти. За підсумками інциденту двоє працівників дістали поранення – на місце було викликано медиків, які надали постраждалим першу допомогу. Згідно з джерелом, четверо робітників були затримані поліцією.

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