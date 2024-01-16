У понеділок, 15 січня, перестало битися серце 88-річного Хорхе Гріффи, колишнього захисника Ньюеллс Олд Бойз, мадридського Атлетіко та Еспаньйола. Про це інформує офіційний Твіттер Ньюеллс, який вважає Гріффу своїм клубним символом. У статусі тренера молодіжної команди Ньюеллс він виплекав таких гравців, як Хорхе Вальдано і Габріель Батістута. В аналогічному статусі в Бока Хуніорс він став першовідкривачем талантів Евера Банеги, Фернандо Гаго і Карлоса Тевеса.

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Велику пам'ять про себе Хорхе залишив в Атлетіко. Він провів за "матрацників" 291 матч за 10 сезонів у клубі. У столиці Іспанії він виграв один чемпіонат, три Кубки країни і завоював для Атлетіко перший в історії клубу єврокубок – Кубок володарів Кубків 1962 року. Гріффа зіграв у переграванні фіналу з Фіорентиною (3:0) після пропуску основного фіналу (1:1).

Гріффа також був гравцем збірної Аргентини, у складі якої виграв чемпіонат Південної Америки 1959 року, випередивши збірну Бразилії, яка на той момент була чинним чемпіоном світу, з Пеле у складі.

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