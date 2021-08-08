Міланський Інтер перед стартом сезону може втратити ще одного лідера.

Як відомо, Антоніо Конте покинув посаду головного тренера Інтера невдовзі після завоювання Скудетто. Все через те, що керівництво не змогло гарантувати підсилення та непорушність наявного складу.

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"Нерадзуррі" вже продали Ашрафа Хакімі в ПСЖ, а перехід Ромелу Лукаку в Челсі – справа часу. Інтер не планував більше нікого продавати, але отримав дуже спокусливу пропозицію від Тоттенхема щодо Лаутаро Мартінеса. "Шпори" запропонували за форварда 60-70 млн євро.

Фабріціо Романо стверджує, Інтер не погодився продавати Лаутаро. Водночас британські ЗМІ переконують, що Тоттенхем таки узгодив суму переходу, додавши до початкової суми цілком досяжні бонуси.

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