"Для мене це дуже складно після стількох років. Торік, коли була вся ця нісенітниця з бюрофаксом, мене переконали піти. Але в цьому року – ні. Це наш дім, і ми любимо Барселону. Це стосується як спортивної складової, так і повсякденного життя. Після 21 року тут я їду з дружиною і трьома аргентинськими каталонцями. Ми повернемося, це наш дім, я обіцяв своїм дітям.

Я ніколи не думав, що попрощаюся, тому що ніколи не думав, що піду. Це ще більш дивно через пандемію і матчі без фанатів. Я завжди відчував любов фанатів і, сподіваюся, повернуся в якийсь момент. Було так багато хороших часів, а також трохи невтішних, але це допомогло мені вирости і стати тією людиною, якою я є.

Я дякую всім, хто допомагав нам. Я завжди віддавав все для цього клубу, за цю футболку. З першого дня до останнього, і я більш ніж задоволений. Завжди дякуйте людям за їх любов. Я б хотів попрощатися по-іншому. Я ніколи не уявляв собі свого прощання, але і не міг собі цього уявити. Хотілося б зробити це на полі, щоб почути останню овацію. Я йду з цього клубу, не бачачи уболівальників півтора року. Якби я уявив це, це було б з повним стадіоном.

Так сталося, і, повторюю, я ціную підтримку протягом усіх цих років. Я завжди буду любити цей клуб. Сподіваюся, в якийсь момент я зможу повернутися, щоб стати частиною цього клубу. Сподіваюся, я зможу зробити свій внесок, щоб цей клуб продовжував залишатися найкращим у світі. Я впевнений, що забуваю багато чого сказати, але це те, що я можу сказати зараз, я не в змозі думати, і слова виходять назовні.

Про контракт: Все було узгоджено з Лапортою і клубом, але зрештою це виявилося неможливим, ось і все. Було сказано багато, і зі свого боку я теж хотів залишитися, але цього просто не могло бути. зроблено через те, що пов'язано з Ла Лігою. Що мені зрозуміло, так це те, що я зробив все можливе. Я запевняю, що зі свого боку я зробив все можливе.

Найпам'ятніший момент: Вибрати складно, але я думаю, що це той день, коли я дебютував. Це було початком всього, це була моя мрія.

У моїй голові багато речей. Я все ще не усвідомив реальність. Прощання з цим клубом повністю змінить життя. Я був у першій команді 16 років. Для мене все завжди було однаковим, і тепер життя починається з нуля. Це важка зміна, особливо для сім'ї, тому що я знаю, що вони відчувають до цього міста. Я знаю, що у нас все буде добре, і ми адаптуємося.

ПСЖ – це лише можливість. На цю мить я ні з ким ні про що не домовився. Коли ця заява вийшла, я отримав багато дзвінків. Є кілька зацікавлених клубів. Я відкритий до різних варіантів, але ми говоримо з парижанами.

Я ріс із цінностями цього клубу. Я завжди намагався поводитися скромно та проявлятиповагу. Я сподіваюся, що мене відзначать за це, а не лише за гру на полі. Кожен запам’ятає мене, як захоче. Я вдячний за кар'єру, яку я зробив. Поразки змусили мене вчитися і рости. Було більше радощів, ніж поразок. Святкування титулів з людьми, з сім'єю. Слава Богу, мені є, що пам'ятати.