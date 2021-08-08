Миланский Интер перед стартом сезона может потерять еще одного лидера.

Как известно, Антонио Конте покинул пост главного тренера Интера вскоре после завоевания Скудетто. Все потому, что руководство не смогло гарантировать усиление и незыблемость текущего состава.

Эффект домино: трансфер Лукаку в Челси может помочь Яремчуку избавиться от конкурента

"Нерадзурри" уже продали Ашрафа Хакими в ПСЖ, а переход Лукаку в Челси – дело времени. Интер не планировал больше никого продавать, но получил очень заманчивое предложение от Тоттенхэма по Лаутаро Мартинесу. "Шпоры" предложили за форварда 60-70 млн евро.

Фабрицио Романо утверждает, Интер не согласился продавать Лаутаро. В то же время британские СМИ утверждают, что Тоттенхэм таки согласовал сумму перехода, добавив к первоначальной сумме вполне достижимые бонусы.

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