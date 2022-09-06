"Чемпіонат світу – не моя проблема": Аллегрі озвучив жахливий прогноз щодо наслідків операції Погба
18:57 - Читать на русском
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі обійшовся без дипломатії, обговорюючи складну травму Поля Погба.
"Вчора вранці він вдруге вийшов на тренування, але потім зупинився. Ми вирішили, що йому зроблять операцію. Реалістично ми розраховуємо на його повернення у січні.
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Чемпіонат світу — не моя проблема. Проблема Ювентуса полягає у тому, що він повернеться аж у січні", – наводить слова Аллегрі ESPN.
Раніше йшлося, що Погба пропустить лише 6 тижнів і зберігає шанси зіграти на ЧС-2022. Турнір у Катарі стартує 20 листопада.
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