"Вчора вранці він вдруге вийшов на тренування, але потім зупинився. Ми вирішили, що йому зроблять операцію. Реалістично ми розраховуємо на його повернення у січні.

Мбаппе відреагував на магічний скандал навколо братів Погба

Чемпіонат світу — не моя проблема. Проблема Ювентуса полягає у тому, що він повернеться аж у січні", – наводить слова Аллегрі ESPN.

Раніше йшлося, що Погба пропустить лише 6 тижнів і зберігає шанси зіграти на ЧС-2022. Турнір у Катарі стартує 20 листопада.

"Поль хоче, щоб я помер або опинився у в'язниці": магічні розбірки в сім'ї Погба набирають обертів