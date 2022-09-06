"Вчера утром он во второй раз вышел на тренировку, но потом остановился. Мы решили, что ему сделают операцию. Реалистично мы рассчитываем на его возвращение в январе.

Мбаппе отреагировал на магический скандал вокруг братьев Погба

Чемпионат мира – не моя проблема. Проблема Ювентуса заключается в том, что он вернется аж в январе", – приводит слова Аллегри ESPN.

Ранее говорилось, что Погба пропустит всего 6 недель и сохраняет шансы сыграть на ЧМ-2022. Турнир в Катаре стартует 20 ноября.

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