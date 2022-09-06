"Чемпионат мира – не моя проблема": Аллегри озвучил ужасный прогноз по поводу последствий операции Погба
18:57 - Читати українською
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри обошелся без дипломатии, обсуждая сложную травму Поля Погба.
"Вчера утром он во второй раз вышел на тренировку, но потом остановился. Мы решили, что ему сделают операцию. Реалистично мы рассчитываем на его возвращение в январе.
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Чемпионат мира – не моя проблема. Проблема Ювентуса заключается в том, что он вернется аж в январе", – приводит слова Аллегри ESPN.
Ранее говорилось, что Погба пропустит всего 6 недель и сохраняет шансы сыграть на ЧМ-2022. Турнир в Катаре стартует 20 ноября.
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