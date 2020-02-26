Гендиректор Динамо Чохонелідзе: В Італії паніка через коронавірус – народ штурмом брав супермаркети і аптеки

Генеральний директор Динамо Резо Чохонелідзе розповів, що відбувається в італійській провінції Ломбардія, яка стала епіцентром коронавірусу на Апеннінах.

"Ситуація не нормальна. Всі програми італійського телебачення починаються з сюжетів про епідемію коронавірусу. Справжня паніка в ЗМІ.

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Італія зараз на третьому місці за розповсюдженням епідемії. Попереду тільки Китай та Корея. Школи та університети закрили. Магазини теж. Навіть собор Дуомо закритий. Народ штурмом брав супермаркети, щоб придбати продукти. Штурмували аптеки, бажали придбати маски. Але вони вже всі продані. Скасували навіть Венеціанський карнавал. Всі спектаклі – теж. Епіцентр зараження – в 60 кілометрах від Мілана, там закрили на карантин 4 населених пункти.

У самому Мілані паніки немає. Але людей на вулицях мало, всі відсиджуються вдома. На вулицях ходять у масках. Бари працюють до шостої вечора.

Була необхідність летіти в Мілан. По-перше, у мене там нерухомість, потрібно сплачувати рахунки. По друге, була ділова зустріч в Лугано. З Мілана до Лугано 67 км, а, наприклад, від Цюріха до Лугано – 207 км. З Лугано повертаюся до Мілана, і вже звідти лечу до Києва.

Чи може коронавірус вплинути на проведення Євро-2020? Зараз навіть медики утримуються від прогнозів. Що станеться з епідемією через 4-5 місяців – не знає ніхто. Але віримо в краще", – цитує Чохонелідзе champion.com.ua.

Нагадаємо, всього від коронавірусу в Італії померли 11 людей, також діагностовано більше ніж 300 хворих. Кілька поєдинків наступного туру Серії А пройдуть при порожніх трибунах. Серед них – матч Ювентуса та Інтера.

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