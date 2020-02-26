Роналду став "жертвою" коронавірусу – масова паніка дісталася і до португальця

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду мимоволі став "жертвою" паніки навколо поширення коронавірусу в Італії.

Епідемія коронавірусу дісталася Італії – у кількох регіонах на півночі країни оголошено карантин. Всього у країні померли вже 11 людей, також діагностовано більше ніж 300 хворих. Це прогнозовано вплинуло і на футбол – кілька поєдинків пройдуть при порожніх трибунах. Серед них – матч Ювентуса та Інтера, центральний матч туру Серії А.

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Цікаво, що паніка навколо епідемії вплинула і на Кріштіану Роналду, точніше, на його популярність в Інтернеті. Починаючи з вечора понеділка, найпопулярнішим запитом стало слово "Амучіна" – дезінфікуючий засіб, який став дуже популярним на Апеннінах після поширення хвороби.

Саме це слово стало топ-трендом у пошуках. Ім'я Кріштіану Роналду (або CR7) шукали рідше, повідомляє Tuttosport з посиланням на дані маркетингової компанії AvantGrade.

Цікаво, що небезпечна хвороба вплинула і на Ювентус, акції якого впали через епідемію на півночі Італії. Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про можливість перенесення Євро-2020 та Олімпійських ігор у Токіо, якщо поширення епідемії коронавірусу не піде на спад.

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