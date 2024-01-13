В рамках програми дня у 20-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 20-й тур

Лас-Пальмас – Вільяреал – 3:0

Голи: Кіріан, 5, 63, Герцог, 51

Мальорка – Сельта – початок о 17:15

Атлетік – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Бетіс – Гранада – початок о 22:00

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Вільяреал зазнав чергової поразки, причому розгромної. "Жовта субмарина" прилетіла на Канари й згоріла Лас-Пальмас з рахунком 0:3. Таким чином, левантійці пропустили бодай один гол вже у 12 матчах Ла Ліги поспіль – ще один такий поєдинок оновить клубний антирекорд 2002 року.

Варто відзначити нападника Кіріана Родрігеса. Оформивши дубль, він долучився до 4-х голів Лас-Пальмас у останніх 5-ти виходах на поле у чемпіонаті.

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