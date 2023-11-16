Захисник Мілана та збірної Італії Алессандро Флоренці став черговим фігурантом розслідування про ставки.

На Апеннінах не вщухає скандал щодо незаконних ігор на тоталізаторі професіональними футболістами. Сандро Тоналі та Ніколо Фаджіолі вже отримали дискваліфікації, але іншим підозрюваним вдається обмежитися значно легшими покараннями.

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Сьогодні Алессандро Флоренці був на допиті у прокуратурі, де зізнався, що справді порушував закон, повідомляє MilanPRESS. Футболіст Мілана зізнався, що справді грав на незаконних платформах, але зауважив, що ніколи не робив ставок на футбол, обмежившись віртуальним казино та автоматами.

До слова, Флоренці звернувся по допомогу до адвокатів, які в аналогічній справі захищали Ніколо Дзаньйоло. Тому вдалося уникнути наслідків для своєї футбольної кар'єри.

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