На Апеннинах не утихает скандал по поводу незаконных игр на тотализаторе профессиональными футболистами. Сандро Тонали и Николо Фаджиоли уже получили дисквалификации, но другим подозреваемым удается ограничиться более легкими наказаниями.

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Сегодня Алессандро Флоренци был на допросе в прокуратуре, где признался, что действительно нарушал закон, сообщает MilanPRESS. Футболист Милана признался, что действительно играл на незаконных платформах, но заметил, что никогда не делал ставок на футбол, ограничившись виртуальным казино и автоматами.

К слову, Флоренци обратился за помощью к адвокатам, которые в аналогичном деле защищали Николо Дзаньоло. Тому удалось избежать последствий для своей футбольной карьеры.

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