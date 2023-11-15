Фаджіолі визнав себе винним у незаконних ставках на спортивні події, за що заробив семимісячну дискваліфікацію. Він зможе повернутися на поле тільки в 36-му турі Серії А цього сезону. Незважаючи на це, Ювентус продовжує вірити у свого таланта.

Півзахисник Ювентуса вніс кардинальні зміни у своє життя – відгомін скандалу про ставки

Як інформує офіційний сайт Ювентуса, Фаджіолі продовжив контракт зі "Старою синьйорою" до літа 2028 року. Як зазначив спортивний директор клубу Крістіано Джунтолі, Ювентус пішов на такий крок, щоб показати Ніколо свою підтримку в складні для півзахисника часи.

Згідно з Gazzetta dello Sport, завдяки цьому продовженню угоди Фаджіолі стане більше заробляти. Оклад гравця збільшиться з трохи менше 1 млн євро до приблизно 1,5 млн євро.

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