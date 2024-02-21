У вівторок, 20 лютого, в матчі з Інтером Грізманн отримав розтягнення зв'язок щиколотки середнього ступеня тяжкості. Про це інформує офіційний сайт "кольчонерос". Француз вийшов на поле в стартовому складі, але на 78-й хвилині йому знадобилася вимушена заміна.

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Антуан покинув поле самостійно, проте сильно при цьому кульгав. Востаннє Грізманн отримував пошкодження більш ніж два роки тому, на початку січня 2022-го року. У той період він пропустив через м'язову травму 46 днів.

У цьому сезоні на рахунку 32-річного француза 18 голів за Атлетіко у всіх турнірах. Нагадаємо, що у 2018 році він став чемпіоном світу у складі збірної Франції.

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