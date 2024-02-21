Во вторник, 20 февраля, в матче с Интером Гризманн получил растяжение связок лодыжки средней степени тяжести. Об этом информирует официальный сайт "кольчонерос". Француз вышел на поле в стартовом составе, но на 78-й минуте ему потребовалась вынужденная замена.

Растраченные моменты "нерадзурри" в видеообзоре матча Интер – Атлетико

Антун покинул поле самостоятельно, но сильно при этом хромал. Последний раз Гризманн получал повреждение более чем два года назад, в начале января 2022-го года. В тот период он пропустил из-за мышечной травмы 46 дней.

В этом сезоне на счету 32-летнего француза 18 голов за Атлетико во всех турнирах. Напомним, что в 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Интер одержал победу над Атлетико – парад расточительства Арнаутовича сохранил интригу в битве за четвертьфинал ЛЧ