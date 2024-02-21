Інтер переміг Атлетіко у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24"

Команда Сімоне Індзагі непогано діяла в першому таймі, але свої моменти в голи не вдалося перетворити. Атлетіко завдав лише два удари у бік воріт.

Інтер здобув перемогу над Атлетіко – парад марнотратства Арнаутовіча зберіг інтригу в битві за чвертьфінал ЛЧ

По перерві Інтеру довелося провести заміну через травму Маркуса Тюрама. Марко Арнаутовіч, як виявилося, й став героєм матчу. Саме 34-річний нападник забив єдиний гол у зустрічі. Варто зауважити, що Інтер міг оформити ще кілька м'ячів, утім, свої моменти змарнував. Італійський клуб перевершив іспанців за показником xG (очікуваних голів) 2.34 проти 0.62.

Матч-відповідь між Атлетіко та Інтером запланована на 13 березня.