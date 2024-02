Протистояння Інтера й Атлетіко – найбільш цікава історія в 1/8 фіналу цьогорічної Ліги чемпіонів. Тут можна було знайти безліч цікавих чи зворушливих моментів. Для любителів лірики, наприклад, приготували факт зустрічі Дієго Сімеоне з колишнім клубом, який очолює колишній одноклубник Ель Чоло.

Інтер – Атлетіко: Індзагі згадав славетні часи партнерства зі Сімеоне, який став суперником у 1/8 фіналу ЛЧ

Для любителів хіп-хопу на трибуни підвезли Каньє Веста. Звісно ж, у фірмовому образі останніх місяців. Каньє не міг бути іншим.

Тактичні гіки, своєю чергою, готувались смакувати битву команд зі спорідненими ігровими принципами – мадридці й міланці працюють у схемі 3-5-2, ставлять на позиційну ротацію та страждають від розривів між лініями. І при цьому Дієго Сімеоне та Сімоне Індзагі по-різному реалізовують схоже бачення футболу.

У першій зустрічі букмекери ставили на Інтер, який за увесь сезон програв лишень два рази й пропустив всього 12 голів у чемпіонаті. Атлетіко ж не зумів виграти у половині виїзних поєдинків в Ла Лізі – а тут ще й Мората зазнав пошкодження коліна...

Дієго Сімеоне поставив на перестраховки. У першому таймі його план спрацював

Альваро потрапив у заявку, але провести більше тайму не міг. Ель Чоло вирішив його поберегти, притримавши у запасі й виставивши замість нього Льоренте. По цій зміні стало зрозуміло, що гості ставлять на обережність – Маркос здатний покривати великий простір, він сильний у пресингу й міг допомогти на фланзі. Плеймейкер Депай сидів на банці.

Середні позиції гравців Атлетіко

На всіх інших позиціях обійшлося без несподіванок. Хід матчу показав, що Атлетіко дійсно не збирався ризикувати – команда непогано комбінувала в центральній частині поля й тримала м'яч 54% часу, однак не йшла вперед великими силами. Та і великого бажання атакувати не було. За весь перший тайм мадридці завдали лишень два удари по воротах, і ще стільки ж було проведено до 75-ї хвилини.

Підопічні Чоло Сімеоне грамотно перемикались між високим пресингом та падінням у середній / низький блок. У першому таймі їхня тактика працювала, адже Інтер не створив серйозної небезпеки. Особливо це стосується відрізку до 35-ї хвилини.

Найгострішим епізодом довгий час залишалося влучання м'яча в руку Моліні. Господарі вимагали пенальті, однак кінцівка була притиснута до тіла.

Лишень наприкінці першого тайму "змії" почали створювати щось перспективне, але підводило завершення. Так, на 37-й хвилині Лаутаро замикав подачу Барелли, пробивши головою метрів з 9-ти – вийшло точно в руки Облаку. На 39-й же Тюрам скористався обрізкою Де Пауля, втік від Вітселя й скинув м'яч на лінію півкола, звідки мав пробивати Лаутаро – втім, нападник завозився.

Перед перервою помилка Вітселя при передачі вилилась у ще одну контратаку. Тюрам і Барелла завершили її обіграшем з дальнім пострілом Маркуса. По центру, без проблем для голкіпера. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Інтер поставив на контргру й кроси – і ледь не знищив Атлетіко. Арнаутовіч не дав розгромити Мадрид

У роздягальні Сімоне Індзагі замінив Тюрама на Арнаутовіча. Маркус отримав пошкодження. Дієго Сімеоне, своєю чергою, зняв з пробігу центрбека Хіменеса – на полі з'явився Савіч. Не можна сказати, що ці перестановки серйозно вплинули на тактичний малюнок.

Інтер і до перерви ставив на гру від пресингу й контратак, однак міланцям бракувало конкретики. Тим не менш, поява такого таргетмена, як Арнаутовіч, могла конкретизувати гру господарів на чужій третині. Так і сталося, от тільки Мірко вперто не хотів забивати.

Вже на 49-й хвилині австрієць запоров момент, замкнувши простріл Дімарко. Та що там момент – уся атака Інтера була геніальною, однак удар Мірко метрів з 9-ти пролетів над воротами.

O dribbli o osi in costruzione per rompere le marcature.

Se sbaglia Sommer o Pavard vengono impiccati non capendo che è quasi un obbligo se vuoi dominare il gioco e non hai chi fa saltare il banco da solo.

Calcio by Simone #Inzaghi in #UCL #InterAtleticoMadrid #InterAtleti pic.twitter.com/M8aWHfN7I2