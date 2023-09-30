Монца у своєму твіттері оголосила про прихід Папу Гомеса на правах вільного агента.

Чемпіон світу задумався про завершення кар'єри – свого часу він не став своїм в Україні

Контракт розрахований до 30 червня 2024 року. Аргентинця запросили через травму Джанлуки Капрарі, який вибув майже на пів року.

Нагадаємо, що Папу Гомес добре знає Серію А. Протягом семи сезонів він виступав за Аталанту, у складі якої відіграв 252 матчі. Останнім клубом чемпіона світу стала Севілья, яку він покинув на початку вересня цього року.

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