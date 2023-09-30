Монца в своем твиттере объявила о приходе Папу Гомеса на правах свободного агента.

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Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Аргентинца пригласили из-за травмы Джанлуки Капрари, который выбыл почти на полгода.

Напомним, что Папу Гомес хорошо знает Серию А. В течение семи сезонов он выступал за Аталанту, в составе которой отыграл 252 матча. Последним клубом чемпиона мира стала Севилья, которую он покинул в начале сентября этого года.

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