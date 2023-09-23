Півзахисник Папу Гомес не виключає, що з виступами на професіональному рівні доведеться зав'язати.

Чемпіон світу ще на початку вересня розірвав контракт зі Севільєю, однак досі не може знайти новий клуб.

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"Мені подобалося перебування в Севільї, але я чекаю на нову правильну можливість. Якщо вона не з'явиться, я, можливо, подумаю про завершення кар'єри. Я віддав футболу все і не хочу засмучуватися під завісу кар'єри", – цитує 35-річного Гомеса Ole.

Нагадаємо, хавбек провів 2 матчі за збірну Аргентини на переможному ЧС-2022. На клубному рівні встиг пограти за Арсенал Саранді, Сан Лоренсо, Катанію, Металіст (всього один сезон), Аталанту і Севілью.

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