Півзахисник Севільї та збірної Аргентини Алехандро Гомес може змінити клубну прописку вже найближчим часом.

Гомес хоче покинути Севілью вже в січні, стверджує журналіст Ніколо Скіра.

Екс-форвард Металіста з родиною відсвяткував перемогу на ЧС-2022 – він став першим тріумфатором Мундіалю в історії УПЛ

Аргентинець ще не визначився з новим клубом, але обрав чемпіонат, в якому хоче продовжити кар'єру – Серія А. Там Алехандро був одноклубником Маліновського в Аталанті, яку покинув через скандал з наставником Джан П'єро Гасперіні.

Зауважимо, що Гомес став першим гравцем в історії УПЛ, який здобув титул чемпіона світу. У сезоні 2013/14 він захищав кольори Металіста, за який у 24 матчах забив 4 голи.

Мессі з двома зброєносцями, старий феномен і герої Африки – символічна збірна ЧС-2022 від "Футбол 24" + альтернатива